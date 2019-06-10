Высокинский разрешил горожанам гулять в ближайших лесах

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отменил установленный им в конце апреля особый противопожарный режим. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Несмотря на отмену, мэрия напоминает горожанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. «Не разводите костры в неположенных местах, не оставляйте очаги огня непотушенными, будьте бдительны и внимательны, отдыхая в лесных массивах и коллективных садах», – призвали чиновники.

Напомним, до сегодняшнего дня в Екатеринбурге действовал запрет на посещение гражданами городских лесов и торфяных массивов, въезд на их территорию на личных автомобилях, использование на данных участках открытого огня при проведении любых работ и мероприятий.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Олега Кагилева из-за уголовного дела. / «Крест – выше «белого дома», население это испугало», – архитекторы снова о храме. / Рабочая группа по храму. Второй раунд (Онлайн-трансляция, ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»