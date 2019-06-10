Екатеринбургский слэклайнер прошел 155 метров по стропе над Енисеем (ФОТО, ВИДЕО)

В Красноярске екатеринбургский экстремал Максим Кагин устроил экстремальное шоу на Виноградовском вантовом мосту. Он прошел 155 метров по стропе, которая была натянута на 30-метровой высоте. Молодого человека пригласили выступить в рамках Дня города. Самые яркие моменты шоу – в видео «Нового Дня».

Хайлайн над Енисеем

Как рассказал сам хайлайнер (хайлайн, разновидность слэклайна, – это хождение по стропе на большой высоте) корреспонденту «Нового Дня», к выступлению он готовился один день. Примерно половину пути Максим старался пройти на скорость. Затем он должен был продемонстрировать зрителям трюки и срывы со стропы.

«Незадолго до выступления прошел ливень, поднялся сильный ветер и организаторы волновались, но я сказал, что выступлю при любой погоде. 155 м – одна из сложнейший дистанций в хайлайне, это не канат. Стропа имеет свой вес, свою амплитуду и колебания, с которыми приходится справляться – более 150 метров уже легче по балансу, но сложнее по выносливости, концентрации, выдержке», – передает свои ощущения Максим Кагин.

Екатеринбург, служба информации

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