Екатеринбуржцу за избиение женщины-водителя грозит 3 года колонии

Полицейские возбудили уголовное дело на жителя Екатеринбурга, который избил женщину-водителя автобуса. Напомним, инцидент произошел вчера днем на перекрестке Малышева – Восточная.

По данным правоохранителей, водитель легковушки Hyundai ехал со своим ребенком по Восточной. На перекрестке его легковушка попала в небольшое ДТП с рейсовым автобусом 45-го маршрута. «Мужчина посчитал водителя маршрутного транспорта виновной, вытащил ее из автобуса и, по его словам, нанес пару ударов. Этого оказалось достаточно, чтобы женщина 1984 года рождения была госпитализирована с предварительным диагнозом «перелом грудины», – сообщили РИА «Новый День» в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Очевидцы же рассказали СМИ, что напавший бил женщину головой об асфальт.

Мужчина уже был судим за угрозу убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью. На данный момент на автомобилиста заведено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении нападавшего избрана мера пресечения в качестве обязательной явки. За данное преступление мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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