Под Екатеринбургом в ДТП погиб молодой лось (ФОТО)

Сегодня ночью на федеральной трассе М-5 в челябинском направлении легковой автомобиль столкнулся с лосенком.

Как сообщают пользователи паблика «Инцидент. Екатеринбург», животное погибло на месте. Люди не пострадали, но автомобиль, совсем недавно купленный, получил существенные повреждения.

Отметим, что ДТП с лосями для Свердловской области – не редкость. Однако обычно их пик приходится на сентябрь, когда у сохатых начинается гон. В сентябре 2018 года, например, за одну сентябрьскую неделю на дорогах Урала погибли сразу три лося.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.06.19

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