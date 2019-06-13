Житель Ирбита пойдет под суд за то, что пнул полицейского

В Ирбите будут судить мужчину, который в отделе полиции пнул сотрудника ГИБДД.

Обвиняемый ударил полицейского, пытаясь «защитить» своего пьяного друга-водителя. Как сообщили сегодня в СУ СК по Свердловской области, ночью 7 мая двое выпивших товарищей катались на машине. Внимание сотрудников ГИБДД привлекла специфическая манера езды – водителя остановили и отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Его товарищ остался один на улице. Спустя некоторое время он решил, что должен помочь другу, и пришел в полицию. Там мужчина начал предлагать гаишникам отпустить его пьяного товарища. Полицейские отказались. Тогда «защитник» рассердился и пнул полицейского, как уточнили в СК, «в область бедра».

Теперь жителю Ирбита, который уже был судим, грозит ответственность по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) – до 5 лет лишения свободы. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Добавим, в марте этого года в суде Качканара решался вопрос о наказании за схожее преступление. Два пинка полицейского обошлись местному жителю в 55 тысяч рублей.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 13.06.19

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