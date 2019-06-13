Высокинский отдал молодежные клубы районным администрациям

Детско-юношеские центры Екатеринбурга с 1 июля переходят под контроль районных администраций. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский. Вместе с новыми полномочиями районы получат и дополнительное финансирование на молодежную политику. Деньги будут выделены за счет перераспределения расходов в рамках текущего бюджета, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно документу, ДЮЦ «Вариант» передается администрации Верх-Исетского района; ДЮЦ «Юность» – Железнодорожному району; центр внешкольной работы «Социум» – Кировскому району; МБУ ДО «Детско-юношеский центр» – Ленинскому району; центр внешкольной работы «Спектр» и ДЮЦ «Калейдоскоп» – Октябрьскому району; ДЮЦ «Созвездие» – Орджоникидзевскому району; ДЮЦ «Спутник» – Чкаловскому району. Планы развития учреждений районные администрации будут согласовывать с комитетом по молодежной политике администрации Екатеринбурга.

Напомним, в марте начальница комитета Юлия Касимова отчитывалась перед думой об исполнении программ молодежной политики за 2018 год. Тогда ее доклад депутаты подвергли резкой критике. Народные избранники заявили, что эффективность проводимых мероприятий для детей и подростков не доказана, а сумма затрат возмутительна – 463,9 миллиона рублей. Дума затребовала от администрации повторный доклад с письменными разъяснениями, на что ушли деньги. Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов пообещал во всем разобраться, но дата второго отчета комитета молодежной политики перед думой до сих пор не назначена.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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