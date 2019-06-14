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Пятница, 14 июня 2019, 15:19 мск

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Завтра партия «Яблоко» проведет дебаты между желающими представлять ее на выборах

Завтра, 15 июня, региональное отделение партии «Яблоко» проведет дебаты для выбора кандидата по Орджоникидзевскому избирательному округу на довыборах в заксо и по рекомендации в Бюро партии для выдвижения на довыборах в Госдуму по Серовскому округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в партии, процедура выдвижения в заксо пройдет сразу по итогам дебатов. Избирательная комиссия Свердловской области извещена. Поскольку совет регионального отделения не имеет права выдвигать кандидатов в Государственную думу, совет только будет рекомендовать федеральному бюро партии своего избранника.

Побороться за место в заксо пожелали четверо: бывший депутат ЕГД Дмитрий Головин; бывший координатор «Открытой России» Владислав Постников, бизнес-леди Ольга Жигун, член партии «Яблоко», железнодорожник Альберт Хуснутдинов.

За право выдвинуться от «Яблока» в Госдуму по Серову будут бороться замруководителя реготделения Ирина Скачкова и бывший депутат Белоярского городского округа Владислав Гилев.

Дебаты начнутся завтра в 15:00 в отеле «Гранд-Авеню» на проспекте Ленина, 40.

Екатеринбург, служба информации

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