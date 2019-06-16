В Екатеринбурге в аквапарке пострадала 3-летняя девочка

В екатеринбургском аквапарке маленький ребенок получил травму. Инцидент произошел в субботу 15 июня. По информации Следственного комитета, 3-летняя девочка поскользнулась и травмировалась, впоследствии ее пришлось доставить в больницу.

Пресс-служба СУ СК по Свердловской области сообщила, что по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства инцидента, насколько серьезно пострадал ребенок, как обеспечивалась безопасность в учреждении. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Служба информации

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