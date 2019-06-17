Возбуждено уголовное дело после падения ребенка в аквапарке «Лимпопо»

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП в аквапарке – трехлетняя девочка поскользнулась, упала и ударилась головой.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, дело возбуждено по п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если эти деяния совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Следователи уточняют тяжесть вреда здоровью девочки, устанавливают, кто отвечал за безопасность нахождения посетителей в аквапарке, изымается документация, идут опросы свидетелей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

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