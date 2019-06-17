В Екатеринбурге случился пожар на территории школы

В Екатеринбурге на улице Громова этой ночью загорелся пристрой к школе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 01:17, на место отправили 3 машины и 9 человек.

Горел одноэтажный пристрой, площадь пожара составила 14 кв. метров, повреждены внутренняя отделка и хозинвентарь. Открытое горение пожарные ликвидировали к 01:39, в 02:37 закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. О пострадавших не сообщается.

На прошлой неделе в Екатеринбурге горел частный детский сад. Его сотрудники рассказали, что сначала не заметили огня, так как были заняты детьми. Когда сработала пожарная сигнализация, воспитанников быстро вывели на улицу. По предварительной информации, пожар начался с мансарды, а затем охватил крышу здания. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Екатеринбург, служба информации

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