Пожар в детском саду на Викулова начался с мансарды (ФОТО)

Пожар в частном детсаду на улице Викулова практически потушен, передает корреспондент РИА «Новый День». Всех детей, эвакуированных из здания, уже забрали родители.

Сотрудники детсада рассказали, что сначала не заметили огня, так как были заняты детьми. Когда сработала пожарная сигнализация, воспитанников быстро вывели на улицу. По предварительной информации, пожар начался с мансарды, а затем охватил крышу здания. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Напомним, тревожный сигнал о пожаре в детском саду поступил в 09:34. На место ЧП приехали семь пожарных машин. По данным МЧС, к 10:47 спасатели потушили открытый огонь. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Всего из здания были эвакуированы 25 человек, из них 18 детей. Пострадавших в пожаре нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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