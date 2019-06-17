В Екатеринбурге полыхает дом. По участку проходит газовая труба (ФОТО)

В Екатеринбурге загорелся дом в Цыганском поселке. Это частная двухэтажка по адресу: Викулова, 152.

По информации службы спасения «Сова», рядом с участком проходит газовая труба. Помимо пожарных на месте работают специалисты газовой службы. Огонь распространился уже на 220 кв. метров.

На днях в этом же Цыганском поселке горел частный детский садик, здания находятся по соседству.

Екатеринбург, служба информации

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