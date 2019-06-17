Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов направил депутату гордумы Екатеринбурга Александру Колесникову обращение, в котором попросил объяснить свое ставшее знаменитым высказывание: «Не будет храма – будут мечети, еще одну Швейцарию получите».

Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны. Председатель ДУМСО приводит возражения к тираде Колесникова:

«1. Налицо попытка представить мечеть как нечто заведомо нежелательное, негативное, притом что значительную часть населения России составляют мусульмане – автохтонные жители нашей страны. И Свердловская область не является исключением, среди ее коренных жителей мусульмане исчисляются сотнями тысяч человек. А мечеть является почитаемым культовым объектом и неотъемлемым атрибутом традиционного ислама.

2. Возмутительно такое противопоставление друг другу православия и ислама, оно, в конечном счете, ведет к розни и вражде на почве религии.

3. Высказывание наводит на мысль, что Вы ставите под сомнение светский характер российского государства, закрепленный в Конституции нашего Отечества».

Впрочем, Артур Мухутдинов в письме допускает, что речь Колесникова могли не так интерпретировать и просит «публично разъяснить свою позицию». Текст письма опубликован на сайте ДУМСО.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Артур Мухутдинов отметил, что письмо было отправлено сегодня, ответ пока не поступил. Мусульмане готовы ждать положенные 30 дней. По его словам, прихожане очень ждут, что Колесников как-то пояснит, почему он так выразился и правильно ли передали его речь. Артур Мухутдинов рассказал, что некоторые мусульмане уже обсуждают возможность обратиться в прокуратуру или полицию по статье об оскорблении чувств верующих. Пока, по его данным, такое заявление не поступало.

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