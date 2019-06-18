Депутат Колесников о письме мусульман: «Слова были неправильно интерпретированы»

Депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников прокомментировал свое высказывание «не будет храма – будут мечети, еще одну Швейцарию получите», которое мусульмане посчитали оскорбительным.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Александр Колесников отметил, что письмо председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Артура Мухутдинова он получил, ответ обязательно подготовит.

«Письмо от этого молодого человека написано очень корректно, ничего он там не требует, ничем не угрожает. Просто просит разъяснить, причем пишет абсолютно правильную фразу о том, что слова, скорее всего, были неправильно интерпретированы. Это абсолютно так, потому что вы там смешиваете и мечети, и тут же про колокольный звон для чиновников, хотя эти слова разделяет предложений 5-10. Человек просит разъяснить, хотя лучшее разъяснение – это видео, которое выложено у вас на сайте. Всем, кто сейчас спрашивает [комментарий], я просто пересылаю ссылку на ваше агентство «Новый День», вы его, пожалуйста, не удаляйте, из него все понятно и никаких комментариев уже не надо. Там все по теме и все четко, знаете, почему? Потому что я каждое выступление пишу себе сам», – прокомментировал Александр Колесников.

Выступление Колесникова на заседании рабочей группы

Он также отметил: ему передавали, что Артур Мухутдинов хотел личной встречи. Депутат не против. «Он настроен не воинственно, опять журналисты все раздули, очень тактичное письмо», – добавил Колесников.

Напомним, Мухутдинов направил письмо Колесникову, в котором указал: мусульмане глубоко оскорблены провокационной, недопустимой постановкой вопроса, и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны. В письме председатель ДУМСО отметил: «Налицо попытка представить мечеть как нечто заведомо нежелательное, негативное». «Такое противопоставление друг другу православия и ислама, оно, в конечном счете, ведет к розни и вражде на почве религии», – говорится в письме.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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