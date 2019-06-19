На довыборы в заксобрание заявился второй кандидат

На вакантное место в свердловском парламенте выдвинулся второй кандидат – это временно безработная жительница Екатеринбурга Ольга Жигун. Женщина подала документы в избирательную комиссию в порядке самовыдвижения.

Как сообщили в пресс-службе областного избиркома, Ольга Жигун родилась в 1982 году, имеет высшее образование – окончила УПИ, на сегодняшний день временно не работает. Для участия в довыборах депутата заксобрания Свердловской области по Орджоникидзевскому округу ей необходимо собрать в свою поддержку не менее 4 394 подписей избирателей (3% от общего числа зарегистрированных в округе избирателей).

Напомним, ранее на областные довыборы заявился 53-летний сторож Уральского филиала РосдорНИИ Вадим Носков. Выдвижение претендентов продлится до 18 часов 19 июля. От партий уведомлений о проведении конференций в избирательную комиссию пока не поступало.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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