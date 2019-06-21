«Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады-2018

ХК «Автомобилист» назвал пятого легионера в составе команды на следующий сезон. Екатеринбургский клуб подписал однолетний контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком, который стал серебряным призером Олимпиады-2018 в составе сборной Германии.

27-летний хоккеист родился в канадском городе Виннипеге. Профессиональную карьеру начинал в юниорских хоккейных лигах SBAAHL и WHL, в 2013-м году переехал в Германию, где дважды с командой EHC München выигрывал национальный чемпионат. Прошлый сезон Мэйсек провел в Северной Америке, играя за Chicago Wolves в лиге AHL. Форвард несколько лет подряд вызывается в сборную Германии. На Олимпийских играх в Пхенчхане Брукс стал обладателем серебряной медали – тогда немецкие хоккеисты в финале уступили сборной России. В семи матчах олимпийского турнира Мэйсек набрал 4(2+2) очка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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