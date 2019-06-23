В Каменске-Уральском заметили медведя

Жители Каменска-Уральского заметили в городе медведя. В администрации города просят людей не выходить на улицу, пока идут поиски дикого зверя.

Портал ku66.ru сообщает, что медведя видели как минимум трижды: у дома по улице Ленина, 258, у ТЦ «Самородок» и в лесополосе в поселке Ленинском у детского сада.

«У меня собака его почувствовала, фото, конечно, нет, мы от него убежали, сообщили в МЧС по номеру 112, приехали кинологи в течение 15 мин, мы с ними пообщались. Я его видела собственными глазами. Он сидел на поляне, потом пошел в сторону частных домов. Высотой он в 1,5 метра. От нас был в 50 метрах», – рассказала городскому сайту местная жительница.

Зверя ищут полицейские и специалисты МЧС, в администрации города просят жителей старого Каменска не выходить на улицу. Как животное появилось в городе, пока неясно – егеря уверяют, что за городом следов медведя не видели уже много лет, в цирке, который сейчас находится в городе с гастролями, медведей нет.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 22.06.19

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