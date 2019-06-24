Медведь, которого держат в качестве собаки, откусил руку другу хозяина

В Омске 45-летний мужчина лишился руки после нападения медведя, которого держат во дворе частного дома. Пострадавший находится в реанимации. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел на территории частного дома на улице Барабинской. Медведя держат в клетке в качестве сторожевого пса. Известно, что мужчина в момент нападения был пьян, он помогал по хозяйству владельцу животного. «До этого он к медведю вообще не подходил. А здесь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в вольер, чтобы его покормить. И тогда медведь и откусил ему руку», – рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Пострадавшего госпитализировали в БСМП-1, он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По словам медиков, мужчине предстоит длительная реабилитация.

В полиции уточнили, что по факту нападения на человека проводится проверка.

Подобный случай произошел в апреле на одной из турбаз в Амурской области. На 27-летнюю девушку напал бурый медведь. Она получила тяжелые травмы. Нападение произошло, когда девушка решила покормить с рук зверя, которого держали в клетке.

В конце прошлого года на Южном Урале медведь съел хозяина, который подобрал животное еще медвежонком и оставил у себя. Растерзанное и обглоданное тело нашли рядом с медвежьим вольером: клетка была открыта, а зверь бродил по территории и вел себя агрессивно. Медведя застрелили.

Кроме того, участились случаи встречи с дикими медведями в населенных пунктах. Так жители Каменска-Уральского 23 июня заметили зверя во дворе жилого дома, а затем у детского сада. В Норильске 18 июня белый медведь зашел в промзону в поисках еды. Дикое животное также бродит по туристическим тропам национального парка «Зюраткуль». 17 июня руководство парка запретило туристам выход на опасный маршрут.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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