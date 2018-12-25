На Урале медведь съел хозяина

На Южном Урале медведь съел хозяина. Трагедия произошла в Озерске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад озерчанин подобрал в лесу медвежонка. Пристроить его в зоопарк не получилось, и мужчина оставил зверя у себя. В гаражном кооперативе для косолапого построили специальный вольер.

Вчера мужчина пропал, родственники обратились в полицию. Растерзанное и обглоданное тело нашли рядом с медвежьим вольером: клетка была открыта, а зверь бродил по территории и вел себя агрессивно.

Следователи предполагают, что вместе с хозяином он убил и двух собак – их трупы тоже были обнаружены рядом с вольером.

Медведя застрелили.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.12.18

В челябинских школах отменили занятия для второй смены. / «Скорую помощь» отдают частникам. / А что вы успеете сделать для Вечности? Очень мотивирующая рождественская история. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»