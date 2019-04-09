В Приамурье девушка лишилась руки после кормления медведя

В Амурской области на одной из турбаз, расположенных в окрестностях Благовещенска, на 27-летнюю девушку напал бурый медведь. Она получила тяжелые травмы. Нападение произошло, когда девушка решила покормить с рук зверя, которого держали в клетке.

«Пострадавшую доставили в больницу в состоянии травматического шока, врачи были вынуждены ампутировать ей левую руку в связи с повреждением сосудистого русла. Состояние пациентки стабильно тяжелое, она находится в реанимационном отделении», – рассказал «РГ» представитель администрации Амурской областной клинической больницы.

По факту получения травм девушкой следователи начали доследственную проверку. Они установили, что нападение произошло вечером 8 апреля. «По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск СУ СКР по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в пресс-службе управления.

В ходе проверки следствие даст правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и обеспечение безопасности посетителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 08.04.19

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