На Камчатке медведь растерзал 15-летнего подростка

В Камчатском крае 15-летний подросток стал жертвой нападения дикого медведя. Охотники застрелили зверя.

Инцидент произошел в Мильковском районе, в шести километрах от села Лазо. Медведь напал на двух мальчиков 13 и 15 лет, которые шли с водозабора домой, сообщили в пресс-службе правительства края.

«Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший – погиб. На место происшествия прибыли два охотника, которые застрелили медведя, напавшего на подростков», – говорится в сообщении.

В правительстве призвали жителей Камчатки быть осторожнее в лесу. Медведи еще не легли в спячку и сейчас могут проявлять агрессию по отношению к людям.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.11.18

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