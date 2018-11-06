Трагедия на Камчатке: мальчик защитил младшего брата от медведя и погиб

Следственный комитет сообщил подробности гибели 15-летнего мальчика на Камчатке, которого накануне разорвал медведь. По информации ведомства, тинейджер пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти от хищника младшего двоюродного брата.

Медведь атаковал 15-летнего и 13-летнего мальчиков днем в понедельник, 5 ноября, в шести километрах от села Лазо Мильковского района. Первоначально зверь бросился на младшего. Старший брат не растерялся и, пытаясь защитить родственника, отвлек внимание хищника на себя, в результате чего школьнику удалось убежать.

Позже растерзанное тело 15-летнего подростка нашли неподалеку от места нападения. Медведь снял с жертвы скальп, полностью оторвал ноги и частично – руки.

Зверя-людоеда выследили охотники и застрелили.

Следователи проводят проверку по факту гибели подростка. Они, в том числе, выясняют, почему несовершеннолетние находились вдали от села без присмотра родителей.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 06.11.18

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