Два десятка белых медведей окружили село на Чукотке

На Чукотке два десятка белых медведей с детенышами окружили национальное село Рыркайпий. Крупнейшие сухопутные хищники ждут, когда в Северном Ледовитом океане встанут льды. В ожидании они иногда из любопытства заходят в населенный пункт, что представляет опасность для местных жителей.

По словам уполномоченного главы администрации села Евгения Малахова, через Рыркайпий проходит миграционный путь хищников. Из-за глобального потепления ледовый покров стал устанавливаться позже, и медведи вынуждены ждать у моря погоды. Так, например, в прошлом году медведи тоже были вынуждены ждать подхода льдов. Группа «Медвежий патруль» выезжает и отпугивает с помощью шумовых устройств.

Кроме этого, в отдалении от населенных пунктов для животных организуют кормовые базы, чтобы они не приближались к людям. «Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят, – приводит РИА «Новости» слова руководителя «Медвежьего патруля» Татьяны Миненко. Когда ледовое поле установится, звери уйдут к воде, чтобы охотиться на нерп.

Как писал «Новый день», вчера стало известно, что в Камчатском крае 15-летний подросток стал жертвой нападения дикого медведя. Инцидент произошел в Мильковском районе, в шести километрах от села Лазо. Медведь напал на двух мальчиков 13 и 15 лет, которые шли с водозабора домой. «Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший – погиб. На место происшествия прибыли два охотника, которые застрелили медведя, напавшего на подростков», – говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

Анадырь, Иван Гридин

Анадырь. Другие новости 05.11.18

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