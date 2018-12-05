На территорию южноуральской «запретки» забрел медведь-шатун

Жителей Озерска перепугал забредший в ЗАТО хищник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медведя южноуральцы заметили в районе Семи ключей. Обеспокоенные горожане обсуждают, как медведь оказался на территории ЗАТО и что делать с незваным гостем.

«Это медведь небольшого возраста, года два, – цитирует «Снежинск сегодня» инспектора охотхозяйства из Каслей Виктора Кочутина. – Упитанный, значит, не голодный, нажировал свое. Просто ему надо лечь спать. Видимо, в лесу его потревожили, он не нашел себе берлогу и забрел сюда, в тихое место, сделал себе место из травы, пытается дремать. Если бы его не беспокоили, может быть, даже уснул, хотя медведи спят чутко». Правда, место, где животное обосновалось, скорее всего, временное: не берлога, а открытая площадка. Зверя необходимо перевезти в другое место. Тем более, что некоторые ретивые охотники уже пытаются получить разрешение на отстрел (штраф за убийство медведя без разрешения составляет 1 миллион рублей). И если кому-то придет в голову поохотиться «неофициально», это может закончиться печально: в случае, если его только ранят, зверь может кинуться на людей.

Впрочем, если его не беспокоить, опасности животное не представляет, уверяет егерь из Снежинска Виталий Аликин. «Он не опасен, – уверен специалист. – Насколько я знаю, он с лета живет в нашем городе. Охотники приходили в охотобщество и рассказывали, что видели следы. Просто его беспокоят, и из-за этого не может уснуть».

О судьбе мишки Егерь тоже призвал снежинцев не поддаваться ажиотажу и не пытаться подойти к логову медведя, так как это может спровоцировать его на агрессию: «Если люди будут подходить, смотреть, то медведь не уснёт и может начать выходить на площадки, нападать на собак».

Дальнейшие действия обсуждали и в мэрии Снежинска. Городские власти решили обратиться за помощью в Ильменский заповедник и министерство экологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.18

Собственника солидной недвижимости сделали бомжем. / В США отменили действовавший около века запрет на игру в снежки. / «Вы же ничего в этом не понимаете!» В Госдуме призвали Минфин РФ не трогать социальную сферу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»