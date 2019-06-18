На улицах сибирского города заметили белого медведя

Сибиряки заметили в городе изголодавшегося белого медведя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городе, очень близком нынешнему главе Южного Урала Алексею Текслеру. Речь о Норильске. О произошедшем рассказал анонимный telegram-канал «Выпускайте Кракена!».
«В Норильске сейчас так. Белый медведь зашел в промзону в поисках еды – мишка гуляет по городским улицам и дворам и не проявляет агрессии. С медведем, прошедшим весь Таймыр, ничего не могут сделать, пока в столичном Росприроднадзоре не примут решение», – пишут авторы канала.
Животное, запечатленное на нескольких фотоснимках, действительно, ведет себя со свойственным истинному философу спокойствием. И даже, кажется, с удовольствием позирует горожанам.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.06.19
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