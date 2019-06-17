Медведь не пускает туристов на гору в национальном парке «Зюраткуль»

Туристам запретили подниматься на одну из гор Зюраткуля из-за вышедшего на охоту медведя.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе национального парка «Зюраткуль», на маршруте до горы Уван на тропу вышел медведь. Выход на этот маршрут строго запрещен.

Найти медведя в лесу можно в разных ситуациях, например, случайно набрести на его лежанку. В зависимости от обстоятельств встречи рекомендуется выстраивать свое поведение. Будить спящего хищника нельзя. Не стоит задерживаться рядом, громко разговаривать или делать фото. Но и убегать сломя голову тоже нельзя. Топот, треск веток разбудят животное. Следует максимально успокоиться и просто бесшумно уйти.

Встреча с несколькими медведями одновременно – нечастое, но возможное явление. Во время гона животные чрезвычайно легко впадают в агрессию. Поскольку хищников несколько, шансы жертвы равны нулю. Злобность проявляют как самцы, так и самки.

Можно встретиться и с компанией молодых медведей, когда их уже отогнала мать. Медвежата живут отдельно, но еще не выбрали свои участки для самостоятельной

Крайне опасная ситуация – встретить медведицу и медвежат. Медведица защищает своих детей. Она не знает, как поведут себя незваные гости, а потому легко впадает в агрессию при виде незнакомцев. Даже во время отсутствия медведицы нельзя приближаться к медвежатам, как бы мило они ни выглядели.

Медведица никогда надолго не бросает своих детей и обязательно вернется в самый неподходящий для желающего сделать селфи момент. Нужно быстро бесшумно уйти.

Во время охоты возможна случайная встреча с хищником. Даже при наличии оружия убить медведя непросто. Лучше не искушать судьбу, а ретироваться. Увидев силуэт животного, нужно без шума уходить. Если зверь заметил охотника, поможет выстрел в воздух. Из недостаточно мощного оружия лучше не стрелять. Раненый хищник только еще больше разозлится.

Вообще же, лучше не искушать судьбу и избегать встречи со зверем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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