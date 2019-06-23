В ЦПКиО сгорела конюшня

В Екатеринбурге этой ночью загорелась конюшня в Центральном парке культуры и отдыха.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около трех часов ночи, огонь распространился на 50 кв. метров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что животных во время пожара в строении не было. Пожар потушили в 04:41.

Екатеринбург, служба информаци

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