В ЦПКиО снова случился пожар

В Центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге – второй пожар за два дня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горит одноэтажное деревянное здание на территории парка, тушат его с двух машин.

Угрозы для других построек нет. В МЧС пока не могут точно сказать, что именно загорелось. Уточнить информацию в парке также не удалось. «У нас через одну минуту рабочий день закончится, вряд ли вам кто-то ответит из специалистов, но я соединю», – пообещала девушка из службы маркетинга. Спустя минуту не удалось дозвониться ни на один телефон в парке.

Напомним, в ночь на воскресенье в ЦПКиО сгорела конюшня. Животных в этот момент в ней не было.

Екатеринбург, служба информации

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