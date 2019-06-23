В Нижних Сергах после драки скончался мужчина

В городе Нижние Серги подрались двое мужчин, после чего один из них скончался. Силовики считают, что он умер не из-за травм, а из-за заболевания.

Драка произошла в субботу примерно в девять часов вечера около бара на улице 50 лет Октября. Полиции об этом стало известно после звонка от медиков. «На место происшествия был направлен наряд территориального ОВД, который обнаружил тело мужчины, местного жителя 1970 года рождения, проживавшего в городе с семьей», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Разбираться с этим отправили в Серги из Екатеринбурга замначальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области подполковника Александра Бутакова и сотрудников угро.

Личность второго участника тоже установлена. Это местный житель 1975 года рождения. Ни он, ни погибший судимы ранее не были. По данным МВД, драка произошла на бытовой почве, оба получили травмы.

Следователи начали проверку. По их данным, мужчина погиб не из-за ударов.

«Согласно результатам вскрытия тела умершего, проведенного судебным медицинским экспертом, причиной смерти явилось сердечное заболевание, а не какие-либо действия со стороны постороннего лица. Также предварительно установлено, что конфликт произошел между умершим и другим мужчиной на бытовой почве. По результатам проверки органами Следственного комитета будет установлена объективная картина произошедшего и будет принято процессуальное решение», – добавили в СУ СК по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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