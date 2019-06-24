В Нижних Сергах по следам субботней драки возбуждено уголовное дело

В Нижних Сергах возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту субботней драки, после которой скончался мужчина. Расследование начато для «наиболее тщательного установления всех обстоятельств инцидента», сообщили в СК.

Напомним, конфликт между несколькими жителями города случился около девяти часов вечера 22 июня на улице 50 лет Октября. Известно, что двое мужчин подрались, впоследствии один из них скончался. Как сообщили в полиции, умер местный житель 1975 года рождения. Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной смерти стало сердечное заболевание, а не полученные травмы. По некоторым данным, погибший был уроженцем Азербайджана.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Как пояснили в следственном комитете, уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путем (то есть с помощью допросов, экспертиз и иных процессуальных действий) установить все обстоятельства инцидента и проверить позицию обеих сторон конфликта.

Нижние Серги, служба информации РИА «Новый День»

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