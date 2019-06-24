Максимальный балл за ЕГЭ в Екатеринбурге получил 31 выпускник

В Екатеринбурге по итогам ЕГЭ насчитали 34 работы, которые получили по 100 баллов, высшую оценку по предмету заработал 31 выпускник.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, о двух девушках, которые на отлично сдали по два экзамена. Выпускница 11 класса Александра Петровская из гимназии № 9 набрала по 100 баллов за математику и физику. Ученица профильного информационно-технологического 11 класса Олеся Субботина из лицея № 180 «Полифорум» сдала на максимальные баллы математику и русский язык.

Как ранее сообщал «Новый День», выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала 300 баллов – она без ошибок сдала математику, физику и русский язык.

В прошлом году 30 выпускников получили 32 100-балльных результата ЕГЭ: по русскому языку – 13, математике – 2, обществознанию – 2, истории – 1, информатике – 7, физике – 1, литературе – 3, химии – 2, географии – 1.

Екатеринбург, служба информации

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