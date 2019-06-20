В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ

Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена. Девушка получила высший балл по русскому языку, математике и физике.

Как рассказали в городском департаменте образования, Анастасия является победителем и призером олимпиад и соревнований регионального, всероссийского уровней по математике, физике в личном и командном первенстве. Она активно участвует в социально-культурных проектах и претендует на золотую медаль.

Еще одна екатеринбургская выпускница, Олеся Субботина из лицея № 180 «Полифорум», сдала ЕГЭ на 100 баллов по математике и русскому языку. Она также постоянная участница школьных олимпиад, театральных фестивалей и конкурсов, изучает английский и испанский языки.

По данным департамента, всего в Екатеринбурге сдал ЕГЭ на 100 баллов 31 выпускник 11-х классов. В прошлом году круглых отличников было 30, двое из них получили высшие баллы сразу по двум предметам.

В 2019 году для сдачи ЕГЭ в Свердловской области зарегистрировались более 18 тысяч выпускников. Основной период продлится до 1 июля. Окончательные результаты по ЕГЭ будут объявлены 15 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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