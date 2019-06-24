В минобразе посчитали свердловских стобалльников: лучшая ученица набрала 400 баллов за четыре экзамена

Екатеринбургская одиннадцатиклассница Анастасия Пределина, которая прославилась тем, что набрала 300 баллов из 300 возможных за три экзамена, поставила новый рекорд: девушка сдала еще один ЕГЭ с максимальным результатом. Таким образом она получила по 100 баллов за русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику.

Кроме того, в свердловском минобразования рассказали, что в этом году в регионе набралось 19 стобалльников по химии, 11 – по истории, семь по литературе, 13 – по профильной математике, 18 по физике, 21 – по литературе, восемь по обществознанию и три – по иностранному языку.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.19

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