российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 июня 2019, 12:03 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбургские депутаты попросили Куйвашева заморозить тарифы на ЖКХ

Гордума Екатеринбурга по инициативе депутата Александра Колесникова утвердила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры по снижению роста тарифов на коммунальные услуги.

Как пояснил сам автор идеи, в прошлом году во время предвыборной кампании ему поступило много жалоб от жителей на высокие коммунальные платежи. Сейчас в эти услуги входит плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, вывоз мусора. Ежегодно в июле проходит индексация тарифов. При этом 70% от оплаты идет в пользу ресурсоснабжающих организаций. «Мы не можем отменить эти тарифы, но попросить об удержании роста цен имеем право», – заявил Колесников.

Народные избранники в целом поддержали его идею, однако нашли недостатки в письме к губернатору. Вице-спикер Виктор Тестов заметил, что в документе нет ни одной ссылки на законодательные нормы, а также не указан источник информации в таблице, где отмечен рост тарифов на ЖКУ – с 2014 года на 176%. «Это математические расчеты. Есть обоснованная методика, как их производить», – парировал Колесников.

Депутат от КПРФ Андрей Пирожков заметил, что дума может сколько угодно писать такие обращения к губернатору, который наверняка в курсе ситуации с ростом тарифов, и предложил вместо письма придумать механизм, как снизить платежную нагрузку на граждан. Колесников в ответ заявил, что молодой коммунист занимается популизмом.

В итоге депутаты все-таки проголосовали за обращение Колесникова, но с небольшими поправками. Стоит отметить, что вопрос в повестку заседания думы был внесен «с голоса», минуя обсуждение в профильной комиссии думы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.06.19

В пяти скверах Екатеринбурга обкорнают деревья. / В Екатеринбургскую больницу положили ребенка с отравлением, который ехал из Анапы в Сургут. / Комиссия по этике ЕГД не нашла нарушений в действиях депутатов-коммунистов, требовавших самороспуска думы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров