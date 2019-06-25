Екатеринбургские депутаты попросили Куйвашева заморозить тарифы на ЖКХ

Гордума Екатеринбурга по инициативе депутата Александра Колесникова утвердила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры по снижению роста тарифов на коммунальные услуги.

Как пояснил сам автор идеи, в прошлом году во время предвыборной кампании ему поступило много жалоб от жителей на высокие коммунальные платежи. Сейчас в эти услуги входит плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, вывоз мусора. Ежегодно в июле проходит индексация тарифов. При этом 70% от оплаты идет в пользу ресурсоснабжающих организаций. «Мы не можем отменить эти тарифы, но попросить об удержании роста цен имеем право», – заявил Колесников.

Народные избранники в целом поддержали его идею, однако нашли недостатки в письме к губернатору. Вице-спикер Виктор Тестов заметил, что в документе нет ни одной ссылки на законодательные нормы, а также не указан источник информации в таблице, где отмечен рост тарифов на ЖКУ – с 2014 года на 176%. «Это математические расчеты. Есть обоснованная методика, как их производить», – парировал Колесников.

Депутат от КПРФ Андрей Пирожков заметил, что дума может сколько угодно писать такие обращения к губернатору, который наверняка в курсе ситуации с ростом тарифов, и предложил вместо письма придумать механизм, как снизить платежную нагрузку на граждан. Колесников в ответ заявил, что молодой коммунист занимается популизмом.

В итоге депутаты все-таки проголосовали за обращение Колесникова, но с небольшими поправками. Стоит отметить, что вопрос в повестку заседания думы был внесен «с голоса», минуя обсуждение в профильной комиссии думы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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