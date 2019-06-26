Свердловчане нарастили долг за ЖКУ на 6,8 млрд рублей. За пять лет тарифы выросли на 176%

Жители Свердловской области стремительно накапливают долги за услуги в жилищно-коммунальном секторе. Об этом свидетельствует доклад аналитиков из FinExpertiza, на который ссылается «Российская газета». По данным специалистов, в прошлом году общая сумма счетов, выставленных предприятиями сферы ЖКХ, превысила 2,6 трлн рублей. Из них оплачено было около 2,5 трлн. На текущий момент задолженность россиян за «коммуналку» составляет 121,2 миллиарда рублей.

«Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей)», – пишет издание.

Напомним, накануне депутаты Екатеринбургской городской думы решили написать обращение к губернатору Свердловской области с просьбой заморозить тарифы на услуги ЖКХ, которые ежегодно индексируются в июле и сентябре. По информации председателя комиссии по городскому хозяйству, директора УК РЭМП Железнодорожного района Александра Колесникова, с 2014 года рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составил 176%.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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