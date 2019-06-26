Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под номером 13

Российский хоккеист Павел Дацюк, подписавший годовой контракт с екатеринбургским ХК «Автомобилист», сохранит свой номер на игровом джерси – 13. В прошлом сезоне под этим номером выступал другой игрок уральского клуба, защитник Ефим Гуркин. В нынешнем он взял себе номер 67.

«Автомобилист» выйдет из отпуска 12 июля. После трех дней медосмотра пройдут первые тренировки в Екатеринбурге, а уже 18 июля команда отправится на сборы в Чехию. В городе Хомутове екатеринбургский клуб проведет три товарищеских матча. Соперники пока не названы.

С 7 по 11 августа «Автомобилист» примет участие в Кубке президента Республики Казахстан в Нур-Султане, а с 20 по 24 августа – в Кубке Латвийской железной дороги в Риге.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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