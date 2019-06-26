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Среда, 26 июня 2019, 14:08 мск

Новости Екатеринбург

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Прокуратура проверит, насколько законно мэрия продала участок под снесенной баней «Бодрость»

Екатеринбургские депутаты устроили показательную акцию для администрации города. Сегодня на совместном заседании комиссий по экономическому развитию и муниципальной собственности обсуждалась сделка по отчуждению муниципального участка под баней «Бодрость», снесенной год назад. Как считают народные избранники, земля в центре города была продана по сильно заниженной цене, и это должно стать предметом разбирательства правоохранительных органов. Прокуратура уже начала проверку по заявлению думы.

Напомним, легендарная баня «Бодрость» на улице Куйбышева, 42, была снесена в июле 2018 года под предлогом строительства нового трехэтажного банного комплекса «Сандуны». Екатеринбургские общественники пытались защитить постройку, требуя признать 90-летнее здание памятником архитектуры, однако из этой затеи ничего не вышло. Сегодня по просьбе депутатов начальник ДУМИ Майя Строшкова рассказала, как происходила передача муниципального имущества частной компании.

В сентябре 2016 года было принято решение о создании коммерческой организации ООО «Уральские бани», учредителями которой выступили ЕМУП «Бодрость» и ООО «Колор». При этом муниципальному предприятию принадлежала треть уставного капитала, которая была оценена в 65,2 миллиона рублей. В октябре 2017 года градсовет Екатеринбурга утвердил проект «Уральских бань» по масштабной реконструкции банного комплекса (на деле это оказался снос старого здания). В том же году выяснилось, что проект требует больших вложений и увеличение уставного капитала. У ЕМУП «Бодрость» таких денег не оказалось, и тогда было принято решение о продаже муниципальной доли в «Уральских банях». А позднее администрация продала коммерческой организации и земельный участок площадью более 4 тысяч квадратных метров за 6,6 миллиона рублей, что составило 15% от кадастровой стоимости участка.

Депутаты заявили, что сделка напоминает «мутную схему» и потребовали от чиновников привести результаты экономических расчетов при продаже муниципальной собственности. Вице-мэр по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин отметил, что на данный момент у него таких документов нет. «Совершенно очевидно, что цена, за которую был продан участок, не соответствует рыночной. Существует ли гипотетическая возможность развернуть сделку, чтобы вернуть участок в муниципальную собственность?» – задал главный вопрос Александр Караваев.

Сутягин ответил, что это возможно только в том случае, если сделка была проведена с нарушением закона. Но на сегодняшний день к ней не возникало претензий. Председатель комиссии Григорий Вихарев отметил, что просто не было обращений в правоохранительные органы, и дума как раз намерена этим заняться. После этого в дискуссию вступил экс-депутат Олег Хабибуллин, который заявил, что подобные схемы отчуждения муниципального имущества в Екатеринбурге существуют последние 15 лет.

«Раньше все гостиницы были муниципальные, а теперь частные, и они отошли за копейки. Во всех подобных схемах участвовали маленькие ЕМУП. Возможно, с юридической точки зрения сделки проведены чисто, но надо смотреть, было ли умышленное занижение цены. А это состав уголовного преступления. Аналогичная операция была проведена с ЕМУП «Новость», это химчистка на Радищева, 33. Там земельный участок кадастровой стоимостью 53,3 миллиона рублей был отдан частному лицу за 8 миллионов рублей», – рассказал Хабибуллин.

Помощник прокурора Екатеринбурга Александр Бобров отметил, что проверка сделки с «Бодростью» начата, но поскольку документы из думы поступили несколько дней назад, информации пока нет. Он отметил, что надзорный орган привлечет к проверке антимонопольную службу и следственный комитет.

В итоге депутаты решили запросить у городской счетной палаты отдельной экспертизы по стоимости проданного земельного участка, а также направить документы в ОБЭП МВД по Свердловской области. Кроме того, члены думской комиссии по муниципальной собственности потребовали от мэрии впредь обсуждать подобные сделки с ними.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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