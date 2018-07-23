Легендарную баню «Бодрость» начали крушить экскаваторами (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Куйбышева начали сносить здание бани «Бодрость», которое многие горожане считают одной из городских достопримечательностей.

Как уже сообщал «Новый День», по документам это должен быть не столько снос, сколько реконструкция, однако новое здание будет больше по размерам и сильно отличаться от того, что стоит сейчас.

Некоторое время назад екатеринбургские общественники пытались защитить постройку, требуя признать «Бодрость» памятником истории, культуры и архитектуры, однако из этой затеи ничего не вышло.

Здание бани было построено в 1927 году. Сейчас на его месте планируют построить новую баню, по франшизе московских «Сандунов». В октябре прошлого года эскизный проект, созданный УралНИИпроектом по заказу ООО «Уральские бани», был рассмотрен на градсовете. Здание по стилистике должно напоминать знаменитые «Сандуновские бани» в Москве. Одновременно мыться в новой бане смогут 300 человек. Совет одобрил проект с незначительными пожеланиями.

Фото с сайта мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург, служба информации

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