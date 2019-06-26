«Никто ее не задерживал», – пограничная служба ФСБ прокомментировала инцидент с сотрудницей штаба Навального в Кольцово

В пограничной службе УФСБ России по Челябинской области, сотрудники которой работают в екатеринбургском аэропорту Кольцово, прокомментировали инцидент с сотрудницей екатеринбургского штаба Навального Полиной Грейсман. Девушка, напомним, прилетела сегодня из отпуска, который проводила в Грузии и Армении. На пограничном контроле у нее забрали загранпаспорт, а после оставили для опроса, который проводили сразу несколько человек. «Человек так воспринял, никто ее не задерживал. Мы со всеми так работаем. Есть специфика работы пограничников», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, отметив, что более подробно готовы прокомментировать ситуацию при наличии письменного запроса от редакции.

Сама Грейсман пояснила, что так и не поняла, с чем была связана задержка в аэропорту. По ее словам, никто из тех, кто опрашивал ее, не представился. У екатеринбурженки попросили показать общероссийский паспорт, фотографии из отпуска, аккаунты в соцсетях, а также рассказать о своих хобби и участии в работе екатеринбургского штаба Навального. «Хобби: люблю, нет, даже не так, просто обожаю готовить, а еще читаю много. В свободное время занимаюсь тем же, чем и все: гуляю, хожу в кино, провожу время с друзьями. Активности? Принимаю участия в субботниках, например. На вопрос про выборы я ответила, что кандидатом я не была, но в штабе Навального по ноябрь 2017 года работала, сидела на ресепшене, общалась с пришедшими. Потом начались вопросы, почему ушла, сколько проработала, были ли у меня задержания. Нет, дорогие, сегодня был мой первый раз, и сразу пятеро мужчин для меня одной! Никакого протокола не было, я ничего не подписывала, все мои слова записали на бумажке А4, сложенной пополам. Открыто меня спрашивали только про работу в штабе, ни про сквер, ни про протесты в Грузии вопросов не было, что порадовало, а то я бы совсем разочаровалась в наших силовиках», – написала она в своем фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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