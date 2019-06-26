«Единая Россия» выдвинула своего кандидата на довыборы в заксо

Сегодня на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» был решен вопрос о том, кого партия выдвинет кандидатом в депутаты в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу. Им ожидаемо стал Владимир Смирнов.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского регионального отделения партии Максим Бестфатер, на президиуме прошло тайное голосование. Члены партии должны были проголосовать за список кандидатов на довыборы, в котором была одна фамилия – Владимир Смирнов, который выиграл партийные праймериз. За него проголосовали единогласно. Теперь решение партии со списком документов должно быть направлено в облизбирком для регистрации кандидата. Напомним, вакантное место в заксо появилось прошлой осенью, после того как депутат от Орджоникидзевского округа Игорь Володин победил в одномандатном округе № 13 на выборах в гордуму, а потом к тому же стал ее председателем.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

Слух дня: В Первоуральск везут Капкова, чтоб сделать парк за 3 млрд, но кто за это заплатит?. / «Никто ее не задерживал», – пограничная служба ФСБ прокомментировала инцидент с сотрудницей штаба Навального в Кольцово. / В Березовском 12-летний велосипедист бросился под колеса Hyundai. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»