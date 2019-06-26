Новым главой избиркома Екатеринбурга станет Вадим Антошин

Свердловский избирком предложил кандидатуру на должность председателя избирательной комиссии Екатеринбурга. Это Вадим Антошин, который сейчас исполняет обязанности секретаря горизбиркома.

Окончательное решение остается за членами избирательной комиссии, они проведут тайное голосование на заседании 28 июня. Но поскольку кандидатура Антошина фактически согласована, то решение будет чисто техническим, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, прежний глава горизбирка Илья Захаров назначен руководителем аппарата администрации Екатеринбурга. При этом он остается членом комиссии с правом решающего голоса.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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