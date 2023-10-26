Организатор екатеринбургских выборов ушел в отставку

Вадим Антошин, председатель Ленинской избирательной комиссии Екатеринбурга, которая в последнее время фактически исполняла функции городской, ушел в отставку.

Как сообщили сегодня на заседании областного избиркома, Антошин сложил с себя обязанности не только председателя, но и члена комиссии с правом решающего голоса.

Вместо него Ленинскую РТИК возглавит Наталья Тютяева, в прошлом – председатель Сухоложской ТИК.

Напомним, Вадим Антошин стал председателем Ленинского избиркома после ликвидации городской избирательной комиссии. Городской избирком Екатеринбурга он возглавил в 2018 году, после ухода с этого поста Ильи Захарова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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