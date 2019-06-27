Жильцов аварийных бараков из Асбеста пообещали переселить в новые дома после прямой линии с Путиным

Жителей аварийных бараков на улице 8 Марта в городе Асбесте после прямой линии с Владимиром Путиным пообещали расселить в новые дома уже до конца этого года. Для них неожиданно нашлись квартиры в новостройке на улице Лесной – объект уже введен в эксплуатацию, но ключи асбестовцам, скорее всего, передадут не раньше декабря. Зато местные чиновники обещают сделать это в торжественной обстановке.

Напомним, на прошлой неделе жильцы прогнивших двухэтажек на улице 8 Марта, 4 и 4а, записали видеообращение к президенту с просьбой помочь и ускорить процесс расселения, затянувшийся на несколько лет. «Наши дома 30-х годов постройки, дома валятся, они деревянные, без фундамента – он сгнил, крыши текут. Мы живем с маленькими детьми, мы боимся за их жизнь, что когда-то придавит наших детей балками. Стены расходятся на 40 см. Потолки на подпорках. Прямо валится все с крыши. С 2010 года дом признан аварийным, непригодным для проживания. Нас обещали расселить, не расселили. Дом все больше рушится. Мы просто боимся уже тут находиться. Везде сырость, плесень, все прогнило. Из администрации нам пришла отписка – каждый год нас переносят, сейчас на 2020-й уже. Писали губернатору Куйвашеву, такая же отписка пришла. Просим разобраться с нашими чиновниками. Переселить их в наши дома, а мы – в ихние. Помогите нам», – потребовали асбестовцы.

Еще за сутки до прямой линии управление СКР по Свердловской области заявило, что начало доследственную проверку информации, прозвучавшей в видеообращении к президенту. «Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за приятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, однако пока результатов проверки нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат (ФОТО). / Слух дня: Эрдоган не приедет в Екатеринбург на GMIS, с Путиным – непонятно. / В центре Екатеринбурга автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»