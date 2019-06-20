Свердловчане жалуются Путину: долги по зарплате, экоцид от РМК, аварийное жилье, мусорные тарифы и нехватка мечетей (ВИДЕО)

Сегодня пройдет традиционная «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Вопросов у свердловчан к главе государства традиционно много. Так, работники Баранчинского электромеханического завода записали видеообращение к Путину, в котором рассказали, что им задерживают зарплату. На предприятии, которое некогда было крупнейшим производителем общепромышленных, дизельных и специальных трехфазных электродвигателей, ввели двухдневную рабочую неделю, общая сумма задолженности перед работниками – около 30 млн рублей, а перед кредиторами – более 200. «Задолженность за период с января по май. Мы обращались в Генпрокуратуру, Минобороны, в администрацию президента и к губернатору Свердловской области, но помощи от государства не дождались. Коллектив просит вас оказать содействие в решение проблемы. Мы хотим свои деньги получить, честно заработанные. Зарплату в этом году мы получили только за январь. Мы выживаем, а не живем», – говорят работники БЭМЗ.

Обращение работников баранчинского завода

Полевчане обратились к Путину с жалобой на беспредел со стороны местной власти и РМК. «Наш город находится в состоянии экоцида и геноцида! Русская медная компания – одно из предприятий, которое наносит непоправимый ущерб городу. Население Полевского умирает от онкологии. У нас текут кислотные реки, ежедневно – и днем, и ночью, к нам завозят отходы 1 и 2 класса опасности из города Карабаш Челябинской области. Уралгидромедь находится в техногенной зоне. Глава города Поспелов Константин Сергеевич незаконно перевел наши земли в производственные. Мы требуем остановить этот беспредел», – говорится в видеообращении из города Полевского.

Обращение жителей Полевского

Еще одно ообращение к Владимиру Путину записали жители Красноуфимска. Они уже несколько месяцев выступают против строительства мусорного завода на территории города. «Обращения в местные и областные инстанции не дают результата. Вы неоднократно говорили, что строительство объектов по переработке мусора должно происходить с учетом мнения жителей близлежащих территорий. Вблизи нашего города собираются разместить комплекс по обращению с ТКО с цехом по производству РДФ-топлива и полигоном в 70 гектаров, а это больше, чем полигон под Екатеринбургом. Мы хотели бы вас спросить: считаете ли вы правильным размещением данных объектов в одном километре от детского оздоровительного лагеря, как это собираются сделать у нас? Считаете ли вы правильным размещение подобных объектов в том месте, под которым располагается месторождение подземных вод? Считаете ли вы правильным, что за нас решили вопрос, не проводя общественные слушания и референдум, отделавшись неинформативным опросом, в котором даже не было строки «за» или «против»? Считаете ли вы, что 10,5 тысячи подписей под петицией против строительства ничего не значат для сильных мира сего? Считаете ли вы, что жители могут что-то решать или все решают деньги? Мы хотим, чтобы нас услышали», – сказано в видеообращении.

Обращение жителей Красноуфимска

На ситуацию, связанную с мусорной реформой, пожаловались и жители Нижнего Тагила. В группе «Тагил за перемены», администраторы которой ранее отвозили подписи в приемную президента и генпрокурора РФ, призвали горожан обращаться на прямую линию. «Лично я отправила вопрос про мусорную реформу в Нижнем Тагиле. В частности: задала вопрос по инвестиционную составляющую и нормативы, по которым наша семья выносит ведро мусора три раза в день! А также о том, что как горы мусора были везде, так и лежат. Никакого разделения мусора я не наблюдаю в контейнерах. А что творится по дороге в Шиловку, Петрокаменск, я вообще молчу – жалко в этот раз сел телефон – хотела еще фото ему отправить», – написала тагильчанка Татьяна Нестерова.

Жители Асбеста также записали видеообращение, в котором рассказали, что их не могут переселить из аварийных домов, признанных непригодными для проживания, уже несколько лет. Речь идет о двухэтажках на улице 8 Марта, 4 и 4а. «Наши дома 30-х годов постройки, дома валятся, они деревянные, без фундамента – он сгнил, крыши текут. Мы живем с маленькими детьми, мы боимся за их жизнь, что когда-то придавит наших детей балками. Стены расходятся на 40 см. Потолки на подпорках. Прямо валится все с крыши. С 2010 года дом признан аварийным, непригодным для проживания. Нас обещали расселить, не расселили. Дом все больше рушится. Мы просто боимся уже тут находиться. Везде сырость, плесень, все прогнило. Из администрации нам пришла отписка – каждый год нас переносят, сейчас на 2020-й уже. Писали губернатору Куйвашеву, такая же отписка пришла. Просим разобраться с нашими чиновниками. Переселить их в наши дома, а мы – в ихние. Помогите нам», – потребовали асбестовцы.

Обращение жителей Асбеста

Наконец, обратились к Владимиру Путину и мусульмане Екатеринбурга, которые добиваются строительства соборной мечети в уральской столице. «Мы, мусульманское сообщество Екатеринбурга и Свердловской области, татары, башкиры, чеченцы, азербайджанцы, ингуши, дагестанцы, и многие другие национальности, в городе с населением полтора миллиона, где каждый пятый – мусульманин, не имеем до сих пор своей соборной мечети, где по канонам ислама должна проводиться пятничная молитва. Наши зарубежные братья-мусульмане удивлены тому, что у нас нет соборной мечети. Учитывая сближение России со странами Ближнего Востока, с Турцией и странами ЮВА, стоило бы использовать эту возможность и показать миру, что Екатеринбург – это открытый город, где уважаются религии других народов. Строительство мечетей становится камнем преткновения в диалоге с властями. Поэтому, Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам и призываем вас восстановить наше право на строительство соборной мечети в городе Екатеринбурге на том месте, где мы стоим, там, где было это запроектировано и запланировано еще прежним губернатором. Там, где уже построены православный храм, армянский храм, синагога, там, где запроектирована площадь мира и согласия», – попросили мусульмане.

Обращение мусульман

Екатеринбург, Елена Сычева

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