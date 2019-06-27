На довыборы в свердловское заксобрание заявился первый партийный кандидат

Свердловский избирком принял документы от партии «Яблоко» для заверения списка кандидатов на довыборы депутата заксобрания по Орджоникидзевскому округу № 11. От «яблочников» выдвинут общественник Дмитрий Головин, бывший депутат Екатеринбургской городской думы.

Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии, проверка документов займет три дня, после чего будет принято решение о заверении списка. Затем Головин сможет представить документы на выдвижение в Орджоникидзевскую районную территориальную комиссию в Екатеринбурге (выполняет функции ОИК) для процедуры регистрации.

Напомним, ранее избирком принял документы от двух самовыдвиженцев – Вадима Носкова и Ольги Жигун. Выдвижение кандидатов на довыборы в заксобрание региона завершится 19 июля в 18 часов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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