В деле о массовом оформлении кредитов на сотрудников первоуральской мэрии больше 100 потерпевших

Компания «Миг Кредит» начала обнулять задолженности по кредитам сотрудникам администрации Первоуральска, которые были оформлены на них незаконно. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в городской мэрии.

Со слов руководителя пресс-службы ГУ МВД России РФ по Свердловской области Валерия Горелых, потерпевшим нанесен ущерб в общей сложности на несколько миллионов рублей. «Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД Первоуральска в ближайшее время намерены передать собранные материалы коллегам из следствия, для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. В материалах уже на данный момент более 100 потерпевших. Сыщики усматривают в указанных действиях ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», – говорит Валерий Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», сотрудницу мэрии Первоуральска заподозрили в том, что она набрала кредитов в микрофинансовой организации на своих коллег. Суммы займов варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. История всплыла, когда одной из работниц администрации стали поступать угрозы от коллекторов. Позже выяснилось, что долги по кредитам имеются еще у нескольких десятков сотрудников мэрии, хотя займы они не брали. По одной из версий, у их коллеги был доступ к документам. По предварительным данным, у нее была сообщница в микрофинансовой организации.

В пресс-службе мэрии Первоуральска сообщили, что предприняты меры по предотвращению подобных инцидентов. «Среди работников муниципальных учреждений администрации Первоуральска была проведена разъяснительная работа о недопустимости предоставления своих персональных данных третьим лицам. Руководители отделов провели совещания со специалистами, где в очередной раз было проговорено, что кадровая служба администрации получает персональные данные сотрудника при приеме на работу. При получении таких сведений, специалисты кадрового отдела фиксируют эту информацию и обеспечивают ее сохранность от разглашения третьим лицам, согласно требованиям закона. Сбор, хранение сведений о лицах являются обработкой персональных данных. На такие действия требуется получить согласие владельца персональных данных. Повторное предоставление документов, содержащих персональные данные лица действующим законодательством не запрещено. Для этого необходимо оформить письменный запрос на фирменном бланке за подписью руководителя о предоставлении какого-либо документа, содержащего персональные данные лица с указанием причин запроса. Какие-либо устные запросы, сделанные физическим лицом – не являются правомерными и не подлежат исполнению», – прокомментировали в пресс-службе администрации Первоуральска.

Екатеринбург, служба информации

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