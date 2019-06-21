Сотрудникам первоуральской мэрии, которые стали жертвами мошенников, аннулируют задолженности (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько десятков сотрудников первоуральской администрации, ставшие жертвами мошенников, не будут выплачивать деньги микрофинансовой организации. Об этом «Новому Дню» рассказал представитель компании «Миг Кредит». Подробности – в видео.

Сотрудницу мэрии Первоуральска подозревают в мошенничестве

Возле дверей компании «Миг Кредит» в разгар дня выстроилась очередь. В основном, это сотрудники мэрии, которые пришли за копиями договоров, чтобы в дальнейшем передать их следствию. Одни уже знают, сколько должны микрофинансовой организации, другие же только предполагают, что сумма может достигать 80 тысяч рублей.

Работница «Миг Кредит» с журналистами говорить отказывается, делает телефонный звонок, включает громкую связь и добавляет: «С начальством общайтесь». По другую сторону телефонного провода некий Игорь Викторович, который отказывается называть свою должность, но уверяет, что он сотрудник данной компании. Мужчина подтвердил, что в полицию уже переданы все необходимые документы по массовому оформлению кредитов. А пострадавшие работники, как стало известно, выплачивать ничего не будут. «Все задолженности будут аннулированы компанией. И вся информация будет по инициативе компании удаляться из бюро кредитных историй», – сообщил собеседник «Нового Дня».

Глава Первоуральска Игорь Кабец рассказал РИА «Новый День», что внутренняя проверка по данному вопросу уже проведена, а ее результаты переданы правоохранителям. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что делом занимается первоуральская полиция. «По данному поводу органы внутренних дел проводят тщательную проверку. Учитывая, что стало известно о данных фактах совсем недавно, сотрудникам полиции предстоит во многом разобраться, изучить документацию, все сведения, которые поступили сейчас в первоуральскую полицию. По ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, администрация Первоуральска прославилась громким финансовым скандалом. Сотрудницу мэрии заподозрили в том, что она набрала кредитов в микрофинансовой организации на своих коллег. Суммы займов варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. История всплыла случайно, когда одной из работниц ратуши стали поступать угрозы от коллекторов. Позже выяснилось, что долги по кредитам имеются еще у нескольких десятков сотрудников мэрии, хотя займы они не брали. По одной из версий, у некой работницы ратуши был доступ к документам. По предварительным данным, у нее была сообщница в микрокредитной организации. Ранее «Новый День» писал с отсылкой на сайт shaytanka.ru, что сотрудница этой компании, выдавшая кредиты на других людей, спешно ушла на больничный – легла в стационар местной психбольницы.

Первоуральск, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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