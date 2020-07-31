Осуждены мошенницы, взявшие больше ста кредитов от имени чиновников мэрии

В Первоуральске осуждены муниципальная чиновница и сотрудница микрофинансовой организации, которые за полгода оформили более ста кредитов на других людей, а деньги присвоили.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, начальник отдела по расчетам с персоналом и оплате труда Первоуральского МБУ «Центр бухгалтерских услуг» Анна Топычканова приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее сообщница, сотрудница микрофинсансовой организации ООО «МигКредит» Ксения Катаева, к двум годам 10 месяцам.

Схема преступления была следующей: в период с октября 2018 г. по май 2019 г. Топычканова, пользуясь служебным положением, передавала копии паспортов коллег из мэрии своей знакомой Катаевой. Та, используя полученные данные, направляла в офис ООО «МигКредит» от имени чиновников заявки на получение кредитов. В случае одобрения заявки и получения денег подельницы делили их между собой. Всего было оформлено 114 фиктивных договоров займа. Микрофинансовой организации ООО «МигКредит» был причинен ущерб на сумму свыше 8,4 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в июне 2019 года администрация Первоуральска прославилась громким финансовым скандалом. Сотрудницу мэрии заподозрили в том, что она набрала кредитов в микрофинансовой организации на своих коллег. Суммы займов варьировались от 50 до 100 тысяч рублей. История всплыла, когда одной из работниц ратуши стали поступать угрозы от коллекторов. Позже выяснилось, что долги по кредитам имеются еще у нескольких десятков сотрудников мэрии, хотя займов они не брали.

Сотрудницу мэрии подозревают в мошенничестве

Первоуральск, Елена Владимирова

Первоуральск. Другие новости 31.07.20

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