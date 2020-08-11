Мошенница, которая оформила больше ста кредитов на сотрудников мэрии, будет обжаловать приговор

Экс-сотрудница первоуральской мэрии, которая осуждена за оформление займов на своих коллег, будет оспаривать приговор. Речь идет об Анне Топычкановой, которая работала начальником отдела по расчетам с персоналом и оплате труда Первоуральского МБУ «Центр Бухгалтерских услуг». По данным суда первой инстанции, ее адвокат подал апелляционную жалобу.

Напомним, женщина с октября 2018 года по май 2019-го передавала копии паспортных данных сотрудников мэрии своей знакомой Ксении Катаевой. Та от имени чиновников направляла в офис ООО «МигКредит» заявки на получение кредитов. В случае их одобрения подельницы делили полученные деньги между собой. Всего они оформили 114 фиктивных договоров займа. ООО «МигКредит» был нанесен ущерб на сумму свыше 8,4 млн рублей.

В результате Катаеву и Топычканову признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Последнюю приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее сообщницу – к двум годам 10 месяцам.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 11.08.20

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