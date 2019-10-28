Спустя четыре месяца после скандала с кредитами на сотрудницу мэрии Первоуральска завели уголовное дело

Спустя четыре месяца после громкого скандала правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы администрации Первоуральска, которая брала кредиты по документам коллег. Об этом «Новому Дню» сообщили в городском ОМВД: «В отношении сотрудницы ПМБУ «Центр бухгалтерских услуг» и сотрудницы ООО «Миг Кредит» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Также в пресс-службе ОМВД России по Первоуральску пояснили, что по уголовному делу проводятся следственные действия. Личность подозреваемых не подлежит разглашению, чтобы соблюсти тайну следствия.

Напомним, в июне этого года администрация Первоуральска прославилась громким финансовым скандалом. Сотрудницу мэрии заподозрили в том, что она набрала кредитов в микрофинансовой организации на своих коллег. Суммы займов варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. История всплыла, когда одной из работниц ратуши стали поступать угрозы от коллекторов. Позже выяснилось, что долги по кредитам имеются еще у нескольких десятков сотрудников мэрии, хотя займов они не брали.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 28.10.19

Газовики объявили о пуске газа в Североуральске. / На железнодорожном вокзале Екатеринбурга петербуржец обокрал студента-сенегальца. / В МЧС пообещали, что сегодня Урал засыплет снегом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»